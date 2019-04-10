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Турция первой купит Су-57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России найдут замену F-35, только не сразу

Турция может стать одной из первых покупательниц российского истребителя Су-57, если Вашингтон продолжит давить на Анкару, обещая оставить без F-35. Такое мнение высказал в интервью РИА "Новости" директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее эксперт в области авиации Андрей Красноперов предположил, что вместо американских истребителей пятого поколения Москва может предложить Анкаре Су-35С.

Сами турки пока о намерениях закупить российские истребители ничего не сообщали, в МИД Турции лишь заявили, что если не получат F-35, то купят истребители у другой страны.

По мнению Коротченко, Су-57 для Турции были бы оптимальным выбором, так как помимо самих самолетов, стороны могли бы рассмотреть трансфер технологий, тем более что турки заявили о планах производить свой истребитель пятого поколения.

Стоит отметить, что похожий совместный проект разрабатывали Россия и Индия, однако последняя вышла из него из-за многократного срыва сроков ввода в эксплуатацию истребителя. На данный момент Су-57 проходит испытания с двигателем второго этапа. Первые машины поступят в войска с двигателем первого этапа.

Программа по производству истребителей пятого поколения на базе Су-57 может занять даже не несколько лет, а Турции нужны истребители прямо сейчас. Анкаре проще было бы действительно закупить, к примеру, модернизированные Су-30СМ, Су-35С или французские "Рафали". Су-57 еще толком не опробован в ВКС, поэтому об экспорте этих самолетов говорить рано.

Александр ИЛЬИН
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