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Россия выручит Турцию истребителем Су-35С

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Оставшись без F-35, Анкара закупит самолеты Сухого

Россия придет на выручку Турции и найдет замену американским F-35, которые Анкара рискует не получить из-за покупки С-400. Ранее в Пентагоне приостановили поставку истребителей для турецких ВВС.

Как считают некоторые российские эксперты, этим шансом может воспользоваться Москва, чтобы продать Турции свои истребители Сухого. При этом необходимо отметить, что F-35 это самолет пятого поколения, а значит, заменить их, по идее, могут только Су-57, но они пока только проходят испытания.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов считает, что министр обороны Сергей Шойгу может предложить Анкаре Су-35С, если американцы откажутся продавать свои F-35.

"У нас есть замечательная серия Су, эти самолеты примерно схожи по характеристикам с F-35, а некоторые модели даже лучше. Тот же Су-35 вполне может заменить американский истребитель, и я думаю, по цене он выйдет даже дешевле", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Стоит отметить, что по мощности Су-35С значительно превосходит F-35. Российский самолет не уступает в маневренности, однако существенно проигрывает в малозаметности и не оборудован такой продвинутой авионикой, как "тридцать пятый", являющийся на сегодняшний день самым современным истребителем.

Фото: pixabay.comF-35 оборудован наиболее совершенным на сегодняшний день радаром, который позволяет обнаруживать самолеты четвертого поколения, которым является Су-35С, намного раньше, чем это могут сделать пилоты последних. Как показали совместные учения F-35 и истребителей четвертого поколения, "тридцать пятые" одерживают верх в подавляющем большинстве воздушных схваток, причем именно благодаря новейшим технологиям. Проблемы для F-35 могут начаться, когда Су-35С засечет этот самолет. В ближнем бою у американца будет немного шансов против самолета Сухого.

Тем не менее Анкара сделает все, чтобы заполучить F-35, так как это автоматически поставит ее авиацию в один ряд с ведущими странами НАТО, Израилем и Японией. Истребители четвертого поколения у Турции есть – это F-16. Конечно, Су-35С станет существенным усилением, однако Турция хочет именно пятое поколение.

Александр ИЛЬИН
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