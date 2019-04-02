Российские С-400 дорого обойдутся Анкаре

Пентагон заявил о прекращении поставок Турции комплектующих для истребителей пятого поколения F-35. Как пишет Reuters, ссылаясь на заявление представителя Минобороны США Майкла Эндрюса, причиной являются покупка Анкарой ЗРК С-400.

Эта сделка, по мнению Пентагона, может привести к тому, самолет будет уязвим для зенитно-ракетного комплекса российского производства, хотя в Турции неоднократно заявляли, что F-35 и C-400 никак не будут взаимодействовать на территории страны.

Тем не менее, целый ряд американских генералов высказался, что технологии F-35 неизбежно попадут русским, так как Москва будет осуществлять инструктаж турецких зенитчиков. Кроме того, Турция будет покупать комплектующие у России.

По данным агентства Bloomberg, США, в частности, приостановили поставку Турции тренажеров, на которых должны были обучаться будущие пилоты F-35. Сами самолеты, часть которых уже раскрашены в цвета турецких ВВС, находятся на американской авиабазе Льюик в штате Аризона, и судя по всему, пока никуда не полетят. Таже на этом аэродроме проходят обучение турецкие летчики и технический персонал, но теперь и их карьера повисла на волоске.

Американцы приготовили для ВВС Турции первую пару F-35 и должны были передать вторую в марте этого года, однако этого так и не произошло. В Анкаре надеются, что их доставят в Аризону в апреле.

Всего Турция собиралась приобрести у США 100 истребителей F-35 – это очень серьезная сделка и объективно важнее для обороноспособности страны, чем батареи С-400. Однако несогласие США передать Турции новейшие технологии системы "Пэтриот" привело к тому, что Эрдоган решил купить относительно недорогие и очень эффективные С-400. Теперь ход назад может быть расценен как слабость, поэтому Анкара оказалась в очень щекотливом состоянии. Пока турки стоят на своем, заявляя, что покупка С-400 решенный вопрос, но что будет дальше, не знает никто.



В последнее время американцы ведут активные переговоры с Турцией по поводу "Пэтриот", возможно США даже пойдут на определенные уступки, лишь был сделка по С-400 сорвалась.