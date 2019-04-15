Су-57 или "Тайфун": Турция запуталась в истребителях

Анкаре будет трудно найти полноценную замену F-35

Тема возможного отказа Турции от истребителей F-35 ради покупки C-400, а возможно и российских истребителей вместо американских, стала одной из центральных тем в российских и зарубежных СМИ.

На Западе в один голос уверяют, что продавать F-35 туркам нельзя, так как русские обязательно "натаскают" свой С-400 против малозаметного истребителя, и он резко упадет в цене. Причем во всех смыслах. Как известно, США продают F-35 по всему миру, и вряд ли покупатели захотят, чтобы их истребители легко сбивались российскими ЗРК.

Российское издание "Свободная пресса" уверяет, что американский самолет не столь необходимая для ВВС Турции машина, и в мире найдется получше. Кстати, в аналогичном ключе высказывались и официальные турецкие власти. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу открытым текстом заявил, что Анкара, в таком случае, будет покупать самолеты у других стран, пока сама не освоит производство истребителей пятого поколения.

По мнению автора "Свободной прессы", Су-57 с радаром Н036 "Белка" и еще четырьмя – бокового обзора и на передней кромке крыла – не только не проигрывает, но и превосходит F-35 с его эталонной AN/APG-81. А что касается малозаметности, то она "стремительно обесценивается" и для современных российских ЗРС не имеет большого значения.

Прошлось издание и о сложном софте F-35, который постоянно приходится дорабатывать. Действительно, только недавно исчез японский F-35, и до сих пор неизвестно, что на нем произошло. Пилотировал его летчик с 3,2 тыс. часами налета. На F-35 он летал только 60 часов, но по мнению представителей Минобороны Японии, имел достаточно опыта, чтобы отреагировать в нештатной ситуации. Возможно, возникли неполадки с бортовым оборудованием, и "слишком умный" самолет сыграл плохую шутку с пилотом.

Вместо F-35 Турция могла бы приобрести "Рафали", "Тайфуны" или Су-57. Первому неожиданно сделал рекламу один из российских телеканалов, который раскопал видеоролик пятилетней давности, где летчик "Рафаля", действительно, "захватывает" "двадцать второго". Нужно отметить, что на этих же учениях "Рафаль" проигрывал F-22, а последний, если верить официальной информации, не использовал максимум своих возможностей, чтобы оставаться в равных условиях.



Наконец, почему хороший летчик на "Рафале" не может "захватить" F-22? Главный козырь последнего – засечь самолет противника первым и уничтожить его. Но и маневренность у F-22 лучше, чем у "Рафаля". Сомнительная попытка дискредитировать F-22.

Теперь по порядку. Сразу о Су-57. Самолет до сих пор засекречен, и в отличие от F-35, который уже "сражается" в небе с F-15, "Рафалями" и "Тайфунами", и, в основном, берет верх, судя по отзывам пилотов, Су-57 ни разу не выставляли против того же Су-35С, или мы просто об этом не знаем. Поэтому судить об эффективности радаров самолета Сухого сложно.

О малозаметности Су-57 можно сказать по его конструкции. Самолет, что называется на виду. И в этом отношении истребитель, вероятно, проигрывает и F-22, и F-35, и даже китайскому J-20.

Ряд СМИ и экспертов уверяют, что стелс-технологии через какое-то время будут не нужны, и "невидимки" будут засекать. Но почему тогда Китай строит сразу два стелс-бомбардировщика, а недавно о планах разработки невидимки объявили и в России?

США строят B-21, который будет заметен на радарах еще меньше, чем В-2, а новый беспилотник-разведчик RQ-180 и вовсе похож "стелс-космолет".

Реальность такова, что стелсы тяжело засечь радаром. И когда "невидимки" станут бесполезны, сказать трудно. Пока ведущие мировые державы продолжают их разрабатывать.

Так вот, Су-57, судя по всему, прекрасный самолет, но в малозаметности он будет проигрывать. Наконец, пока он на испытаниях. Это означает, что в ближайшее время Турция истребитель вряд ли получит. Таким, образом, это задел на будущее. Совместный проект по сборке истребитель пятого поколения на базе Су-57 в Турции – это просто мечта для российской оборонки. Экспорт истребителя помог бы закупить больше самолетов для ВКС РФ. Но опять же, такое может произойти, только если Турция готова подождать.



Что касается "Рафалей", то это самолет четвертого поколения. Истребитель проверенный, мощный, летает почти 20 лет, но полноценной заменой F-35 он, конечно, не будет.

Примерно то же самое можно сказать и про "Еврофайтер Тайфун", хотя он предпочтительнее. Создавая этот самолет, конструкторы ставили задачу снизить ЭПР в четыре раза, по сравнению с "Торнадо", и по данным BAE Systems, это удалось.

Но у "Тайфуна" нет внутренних отсеков вооружения, а это означает, что с бомбами и ракетами все равно будет виден на радарах, в то время как у F-35A может спрятать их внутри, хоть и немного.

Софт F-35, действительно, пока несовершенен, но это нормально для нового самолета. Достаточно вспомнить, сколько было проблем с советскими истребителями МиГ-23, Су-15. Все новые машины дорабатываются как в ходе испытаний так и эксплуатации.



Турция может приобрести хорошие истребители четвертого поколения, такие как российский Су-35С или европейский "Тайфун", но в уме Анкаре все равно придется держать пятое поколение. И здесь уже многое будет зависеть от политики.