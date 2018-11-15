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Невидимки B-21 натаскают на С-400

Фото: flickr.com/Clemens Vasters
Стелс-бомбардировщики станут настоящими летающими дьяволами

Военные самолеты следующего поколения, которые заменят легендарные B-2 "Спирит", смогут угрожать абсолютно любой цели на Земле и при этом ускользнут от радаров самых продвинутых систем ПРО, включая российскую С-400.

Столь категоричное заявление сделали генерал-майор в отставке Марк Барретт и полковник в отставке Мейс Карпентер в институте Митчелла (The Mitchell Institute for Aerospace Studies), отрывки из доклада которых приводит  Warrior Maven.

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По их словам, B-21 будет отличаться от B-2 так же, как F-22 от истребителя четвертого поколения, и это будет качественно новый шаг после F-117 и "Спирита".

На данный момент это засекреченный проект, однако некоторые детали военные все-таки раскрыли. В частности, известно, что своей "невидимости" самолет будет достигать не только за счет стелс-технологий, но и с благодаря инфракрасному излучению, а также специальным материалам, незаметных для радаров, еще не применявшихся в авиации.

Кроме того, В-21 оснастят мощной защитой против средств РЭБ, а сами самолеты будут, скорее всего, запускать в тандеме с другими, более видимыми самолетами или беспилотниками, чтобы сбить с толку противника.

В результате самолет будет практически невозможно уничтожить, в том числе и из С-400, хотя американцы и считают эти ЗРК одними из лучших в мире из-за использования в них цифровых технологий и новейших систем управления.

Фото: flickr.com/Robert Sullivan

Радар С-400 использует широкий диапазон, однако и в США не стояли на месте. Как пишет Барретт, В-21 будет представлять собой так называемый "широкополосный" стелс. Самолет якобы сможет ускользнуть как низкочастотных, так и высокочастотных сигналов. Подробности этой технологии не раскрываются.

ЭПР B-21 будет еще меньше, чем у В-2. Это видно по конструкции планера, в котором отсутствует хвост. Бомбардировщик будет иметь радарное сечение (Radar Cross Section), поэтому его трудно засечь не только спереди и сзади, но и с боков.

В-21 будет в разы превосходить в незаметности F-22 и F-35, так как у последних два крыла и хвост. Сопла двигателей у "двадцать первого" будут расположены на крыше планера, чтобы выхлоп был незаметнее. Вдобавок, горячие газы могут специально охлаждаться с помощью специальной системы. Так, горячий двигатель F-35 называют ахиллесовой пятой истребителя. Американцы опасаются, что российские радары отследят самолет по соплу. С B-21 такой номер не "прокатит".

Александр ИЛЬИН
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