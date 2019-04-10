В Тихом океане разбился первый японский F-35

Причины авиационного происшествия не установлены

Истребитель F-35A Военно-воздушных сил самообороны Японии, потерпевший крушение накануне, был дебютным самолетом, полностью изготовленном силами местных авиаконструкторов. Об этом журналистам рассказали японские военные источники.



США поставляли японским силам самообороны истребительную авиацию. Но некоторое время назад собственное производство F-35 наладили в Стране восходящего солнца. Им занимается корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

К настоящему моменту представители компании пока никак не прокомментировали ситуацию с крушением самолета, сообщает Reuters. Причины авиакатастрофы неизвестны. Если эксперты придут к выводу, что причиной гибели истребителя мог стать заводской брак или конструктивные недоработки, полеты данного вида истребителей могут быть приостановлены.

Минувшей ночью министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил журналистам, что исчезнувший с радаров истребитель F-35A разбился в Тихом океане. Спасатели нашли обломки самолета в районе префектуры Аомори. В настоящее время все силы направлены на поиски 40-летнего пилота, судьба которого по-прежнему неизвестна, передает РИА "Новости".

По словам Ивая, четыре истребителя, вылетевшие вчера днем с базы Мисава, участвовали в учениях по отработке воздушного боя. Во время маневров от первого самолета поступило сообщение о завершении учений, после чего он перестал выходить на связь и пропал с радаров.