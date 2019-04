Японский F-35А пропал над Тихим океаном

Самолет летел в 84 милях к востоку от северной Японии. В этот момент связь с экипажем прервалась, сообщили в министерстве обороны страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Оснащенный системой "стелс" истребитель F-35А выполнял учебный полет. Он стартовал с базы Мисава, передает Asahi Shimbun. Есть вероятность, что самолет потерпел крушение. Идет поисково-спасательная операция.

Japanese F35 fighter, disappears from the radar over the Pacific, no radio contact https://t.co/dgJz4SIXFV via @TrafficNewsJp pic.twitter.com/QMiWWWfIgA