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Японский F-35А пропал над Тихим океаном

Фото: flickr.com
Воздушное судно исчезло с радаров

Самолет летел в 84 милях к востоку от северной Японии. В этот момент связь с экипажем прервалась, сообщили в министерстве обороны страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Оснащенный системой "стелс" истребитель F-35А выполнял учебный полет. Он стартовал с базы Мисава, передает Asahi Shimbun. Есть вероятность, что самолет потерпел крушение. Идет поисково-спасательная операция.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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