Рассекречен новый двигатель Су-57

Истребитель возьмет лучшее от F-22 и превзойдет его

Российский истребитель Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" можно отнести даже не к пятому поколению, а к 5+. Сделали его на базе "Изделия 20", который должны были поставить на МиГ-1.44, который создавался в противовес американского F-22, а по некоторым характеристикам даже его превосходил. Кстати, на МиГ-1.44 сильно "смахивает" китайский J-20, но это уже другая история.

Как отметил в интервью N+1 генеральный конструктор ОКБ имени А. Люльки и разработчик "Изделия 30" Евгений Марчуков, удельный вес этого двигателя составляет 0,1. Это означает, что он может выдавать в десять раз больше тяги, чем весит сам.

Удельный расход топлива "Изделия 30" примерно такой же, как у АЛ-31Ф от Су-27, однако удельная тяга выше. АЛ-31Ф считается экономичным двигателем с расходом в 670 г на килограмм-силы в час в крейсерском режиме. Для сравнения, у РД-33 от МиГ-29 – это 770. А у Pratt & Whitney F119, который стоит на F-22, намного больше – 1,943 кг на килограмм-силы в час.

F-22 очень прожорливы, так как могут летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме. Судя по тому, что говорит Марчуков, российский двигатель может то же самое, только при этом топлива тратит в три раза меньше. Какая-то фантастика.



Су-57 по-прежнему остается одним из самых засекреченных проектов, поэтому, каким образом, российским конструкторам удалось добиться такого результата, не сообщается.

По словам Марчукова, увеличить удельную тягу при прежнем расходе топлива удалось достичь за счет применения новых конструкций и технологий. Некоторые из них главный конструктор все же раскрыл. Например, система плазменного зажигания встроена в сами топливные форсунки двигателя (инжекторы). Благодаря этому, зажигание плазменной дуги происходит одновременно с подачей керосина.

Кроме того, двигатель оснащен электронно-цифровой системой управления, которая полностью отвечает за регулирование впрыска топлива, подачу воздуха, зажигание. Это серьезно упрощает управление машиной.

У двигателя изменена конструкция сопла и воздухозаборника. Наконец, у "Изделия 30" снижена радиолокационная заметность, которую зарубежные эксперты называют чуть ли не ахиллесовой пятой Су-57.

Возможно, сопло двигателя нового Су-57 будет плоским, как у F-22, а S-образный канал также должен снизить ЭПР истребителя. Разработки ведутся, но окончательное решение еще не принято. У сегодняшнего "Изделия 30" обычное сопло.

Новые Су-57 появятся в ВКС в лучшем случае в середине 2020-х годов. Из-за многократного перенесения сроков принятия самолета на вооружение, самолет не критиковал только ленивый. Зарубежные СМИ неоднократно писали, что российский истребитель – всего лишь прототип, а F-22 и F-35 – это реальные боевые самолеты.

В чем-то критика, безусловно, справедлива. Су-57, что называется, был нужен ВКС еще вчера. Большинство сегодняшних истребителей сделан на базе советского "Фланкера" Су-27, и ничего принципиально нового российская промышленность в этой области не сделала.



Возможно, только в середине 2020-х Су-57 будет доведен до ума. Пока дела продвигаются медленно. ВКС заказали 12 "пятьдесят седьмых", но у них двигатели первого этапа. Западные издания уверяют, что Россия испытывает трудности из-за санкций и отсутствия технологий, которые отказались передавать США и европейские страны. И якобы поэтому проект сильно тормозится.

Впрочем, первый серийный Су-57 ВКС должны получить уже в этом году. Конечно, он поступит без "Изделия 30", однако, возможно, Минобороны раскроет больше возможностей самолета, особенно, это касается вооружения.