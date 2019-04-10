Битва самолетов попала на видео

Американский истребитель F-22 Raptor сошелся с французским самолетом Rafale и безоговорочно проиграл. В интернете появилась видеозапись "сражения", снятая глазами пилота Rafale.

На кадрах заметно, что летчик F-22 наделал ряд ошибок, чем и воспользовался его противник, занявший более выигрышную позицию для нападения. Менее чем за минуту у французского пилота возникла два момента для ракетного удара по F-22. Если бы бой происходил на самом деле, то американский истребитель был бы уничтожен.

Примечательно, что Raptor относится к пятому поколению истребителей, тогда как Rafale – к четвертому. Однако это преимущество не спасло "американца". Как пишет "Звезда", ролик стал лишним доказательством правоты военных экспертов, которые говорили об уязвимости F-22 в ближнем бою. США делают ставку на малозаметность стелс-истребителей в боях на больших расстояниях. А вот ближних боев американцы стараются избегать,