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Французский истребитель Rafale вчистую победил F-22 в бою

Фото: flickr.com/bonkura32design
Битва самолетов попала на видео

Американский истребитель F-22 Raptor сошелся  с французским самолетом Rafale и безоговорочно проиграл. В интернете появилась видеозапись "сражения", снятая глазами пилота Rafale.

На кадрах заметно, что летчик F-22 наделал ряд ошибок, чем и воспользовался его противник, занявший более выигрышную позицию для нападения. Менее чем за минуту у французского пилота возникла два момента для ракетного удара по F-22. Если бы бой происходил на самом деле, то американский истребитель был бы уничтожен.

Примечательно, что Raptor относится к пятому поколению истребителей, тогда как Rafale – к четвертому. Однако это преимущество не спасло "американца". Как пишет "Звезда", ролик стал лишним доказательством правоты военных экспертов, которые говорили об уязвимости F-22 в ближнем бою. США делают ставку на малозаметность стелс-истребителей в боях на больших расстояниях. А вот ближних боев американцы стараются избегать,

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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