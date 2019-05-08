На Западе не боятся Су-57

В США не верят, что России хватит денег на достаточное количество этих истребителей

Накануне стали известны сроки поставки первого серийного Су-57 – в войсках его ожидают уже в ноябре. Однако стоит отметить, что этот истребитель, как и последующие, будут оснащены двигателями первого этапа АЛ-41Ф1, которые не выдают крейсерскую сверхзвуковую скорость

Новый двигатель, судя по предполагаемым характеристикам, будет прямо-таки революционным, однако начинать осваивать машину летчики будут именно на АЛ-41Ф.

По мнению журнала The National Interest, Су-57 это не тот истребитель, которого стоит опасаться НАТО и США. Как полагают авторы издания, для России эти самолеты слишком дорогие, иначе она давно бы уже заказала более серьезную партию, чем десять штук. Достаточно посмотреть, какое количество F-35 уже произвели американцы. Пентагон потратил $60 млрд на 180 F-22 и намерен потратить $400 млрд на 2300 F-35, хотя эта цифра и кажется преувеличенной.

Российский самолет пока еще прототип. А пока идет время, планер Су-57 устаревает, к тому времени, когда Россия наладит выпуск этих самолетов, США разработают истребители шестого поколения, а F-35 уже превратится в "рабочую лошадку".



NI называет Су-57 прекрасным самолетом, но этих машин должно быть намного больше. Кроме того, нет ни одного видео, где Су-57 выпускает ракеты "воздух-воздух" и участвует в учебных воздушных боях с истребителями четвертого поколения. Проект засекречен, но не настолько, чтобы не показать атаку самолета Сухого. Истребители на некоторое время перебросили в Сирию, однако открытых данных, что они участвовали в боевых операциях, нет.

Су-57 превратился в какой-то мистический самолет, появляющийся на аэрошоу и роликах Минобороны. Иногда он выполняет фигуры высшего пилотажа, иногда неспешно летит на небольшой высоте за Ан-12.

Американские СМИ полагают, что программу Су-57 существенно притормозили санкции и прекращение поставок определенных деталей из США и Европы, а также сокращение военного бюджета. К тому же Россия сама сделала выбор в пользу истребителей четвертого поколения, модернизируя Су-35 и Су-30. Су-57 остается чем-то вроде задела, истребителя будущего, в то время как на тот же F-35 в ближайшее время можно будет рассчитывать полностью.