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Названы сроки поставок первого серийного Су-57

Фото: sukhoi.org
Ждать осталось недолго

Пополнение в Министерстве обороны РФ ожидается в текущем году. Истребитель пятого поколения, который даже называют 5+ из-за особенного двигателя, поступит в распоряжение российской авиации, вероятнее всего, в ноябре.

Первый серийный Су-57 получат воздушно-космические силы (ВКС). Об этом рассказали в военном ведомстве "Интерфаксу".

Впрочем, названные сроки – неполноценная новость, поскольку обещание о поставках суперистребителя до конца года давалось еще в марте. Тогда же говорилось о том, что его разработка остается одним из самых засекреченных проектов.

В апреле шел спор, какая из частей Южного военного округа получит Су-57 первой. Выбрать нужно между 3-м смешанным авиаполком в Крымске и 38-м истребительным полком под Севастополем на аэродроме "Бельбек".

Ксения АНДРЕЕВА
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