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Шестерка Су-57 "прикрыла" самолет Путина

Фото: www.globallookpress.com
Истребители тестируют в Астраханской области

Российский президент прибыл во вторник в Ахтубинск, чтобы провести ряд совещаний с военными. Разумеется. Владимир Путин посетил 929-й Государственный летно-испытательного центр (ГЛИЦ) имени В.П. Чкалова, где сейчас тестируются Су-57. Они и сопроводили борт на завершающей стадии полета. Эта шестерка истребителей – половина всех произведенных в России Су-57. Еще заказана партия из 12 самолетов, пока с двигателями первого этапа, первый – проходит испытания уже в воздухе.


"Президент ознакомится с образцами техники – это будут и разные модификации самолетов Су, МиГ, беспилотные летательные аппараты", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, также главе государства показали новые системы вооружений, в частности, перспективный ракетный комплекс "Кинжал", который уже находится на опытно-боевом дежурстве. А также легкий истребитель МиГ-35.

Ранее президент побывал на Казанском авиазаводе С.П. Горбунова, где допустил возможное увеличение заказа на модернизированные Ту-160.

Александр ИЛЬИН
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