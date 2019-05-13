Путин допустил увеличение заказа на Ту-160

В отсутствие стелс-бомбардировщика Москва испытывает острую потребность в "Белых Лебедях"

Российские военные могут увеличить заказ на стратегические бомбардировщики Ту-160, модернизированную версию которого сейчас делают в Казани. Об этом в ходе рабочей поездки в Татарстан заявил Владимир Путин.

"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество", – цитирует президента ТАСС. По его словам, с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, ведомство не исключает увеличения контракта на будущее.

Ту-160 "Белый Лебедь"– это самый опасный ракетоносец ВКС РФ, вооруженный крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 с термоядерной боевой частью, а также другими видами ракет и бомб. Самолет прошел "обкатку" в Сирии. На данный момент в Казани рассматривают возможность строительства бомбардировщика нового поколения, с использованием стелс-технологий. Но сейчас говорить о каких-либо сроках рано.

Кроме Ту-160 и Ту-22 Владимиру Путину показали гражданский Ту-214, оснащенный российскими двигателями ПС-90А. После катастрофы в Шереметьево "Суперджета" тема российских лайнеров стала особенно болезненной. Ту-214 пока производится очень мало, хотя самолет отлично себя зарекомендовал среди летчиков.

Кроме самолетов, президент осмотрел вертолеты, которые производятся в Казани. На новом десантном Ми-38Т президент даже поднялся в воздух.