C-400 собьет F-35 благодаря секретному коду

Зенитчики научатся имитировать сигнал истребителя

Российская система противовоздушной обороны нанесет огромный урон авиации США, если в руки российским зенитчикам попадут F-35.

Если Турция одновременно закупит C-400 и американские истребители, комплексы российского производства начнут собирать информацию об F-35, которая неизбежно окажется у русских.

По данным специализированного издания Airforce Times, НАТО использует тактический канал связи Link16, с помощью которого ВВС, ВМС и сухопутные войска обмениваются данными, в том числе фотографиями, практически в режиме реального времени. Кроме того, самолеты НАТО используют систему "свой-чужой", известную как Identification Friend or Foe (IFF).

Соответственно, обе системы должны быть интегрированы в турецкие С-400, чтобы позволить F-35 летать с ретранслятором в радиусе поражения С-400. Турецкие власти неоднократно заявляли, что будут использовать ЗРК и самолеты независимо друг от друга. О возможности такого варианта заявляли и российские эксперты. Однако Турция не такая огромная страна, поэтому вряд ли в турецком командовании не допускают, что F-35 никогда не будут летать в зоне поражения С-400. На войне часто все идет не по плану.

Как пишет Airforce Times, ссылаясь на эксперта по радарам, Link16 и IFF могут изучить российские специалисты, рассекретив системы. А если в зоне действия С-400 будут летать F-35, зенитчики обязательно научатся их обнаруживать.

"Когда вы знаете, какой сигнал поступает от F-35, вы можете подделать его, отправив "фальшивку" летчику и обмануть его", – сказал эксперт.



Американские военные аналитики полагают, что секретные данные русским необязательно будет "клещами вырывать" у турецких зенитчиков. На С-400 может быть установлено "прошитое" оборудование, с помощью которого можно будет получать секретную информацию.

Если Турция закупит С-400, эти комплексы будут представлять опасность даже для F-35 с американской базы Инджирлик. Ранее представители США намекнули Анкаре, что от того, закупит ли она С-400, зависит членство Турции в НАТО. Ранее шведские аналитики опубликовали исследование, а котором подчеркивается, что эффективность зенитно-ракетного комплекса сильно преувеличена в российских СМИ.