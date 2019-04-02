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На Западе поставили под сомнение эффективность С-400

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Комплексы искусственно захваливают, чтобы продать за рубеж

В последнее время российский ЗРК С-400 стал чуть ли не визитной карточки возродившейся России. Из-за него Турция готова поссориться с США и лишиться F-35, его покупают Индия и Китай, не считая огромного интереса со стороны других стран, например, Саудовской Аравии. Утверждается, что ЗРК может справиться чуть ли не со всеми известными самолетами, включая В-2, F-22 и F-35.

Однако некоторые западные военные аналитики утверждают, что Москва нарочно создает имидж непобедимости С-400 через подконтрольные СМИ специально для продажи комплексов за рубеж.

Так, в марте 2019 г. шведское агентство оборонных исследований (FOI) опубликовало отчет, в котором поставило под сомнение точность наведения ракет С-400. Более того, шведы вообще поставили под сомнение утверждение Пентагона о том, что С-400 вместе с "Искандерами" создают так называемую "зону запрета" Anti-Access/Area-Denial (A2/AD), которая может стать серьезным препятствием на пути ВВС стран НАТО.

FOI не верит в одно из главных преимуществ С-400 – дальность поражения целей на расстоянии 400 км, благодаря дальней ракете 40Н6.

В Стокгольме уверены, что радар С-400 не сможет навести на цель на такой большой дистанции банально из-за изогнутой поверхности Земли. Чтобы уничтожить цель на таком расстоянии, радару необходимо "заглянуть" за радиолокационный горизонт.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Загоризонтные РЛС существуют, однако они очень громоздкие, а главное, как уверяют скандинавские эксперты, загоризонтные РЛС не могут эффективно наводить противоракеты на цели. У ранних моделей погрешность могла составить до 3 км, а этого недостаточно, чтобы точно поразить самолет или ракету. Сейчас их возможности выросли, однако не настолько, чтобы бить в яблочко, например, в фюзеляж F-35 или B-2.

Ракета С-400 обладает автономным радиолокатором с дальностью действия около 30 км, который направляет ее на конечном участке траектории. Однако, по мнению FOI, противоракета все равно может отклоняться, поэтому ЗРК С-400 опасен для больших самолетов, вроде транспортников, заправщиков и самолетов ДРЛО. А вот малозаметные истребители легко ускользнут от "захваленного" комплекса.

Гораздо эффективнее для наведения были бы самолеты ДРЛО А-50М, которые могут обнаруживать цели на расстоянии до 800 километров. Их в составе ВКС РФ более 20, но это в разы меньше, чем у США.

Фото: Интерпресс/ТАСС

Также целенаведение теоретически может осуществлять перехватчик МиГ-31. Известно, что во времена холодной войны такая схема отрабатывалась. Пилот передавал данные на наземные станции, и те передавали их расчету ЗРК. Скорее всего, Россия использует аналогичную модель и сейчас, но задействовать ее не так просто, тем более в условиях реальных боевых действий.

Шведы считают, что для выведения из строя радара С-400, комплекс необходимо "забросать" десятками высокоточных ракет и ложных целей.

За российский комплекс неожиданно заступился The National Interest. По мнению журнала, российская система слишком хорошо оснащена защитой от ложных целей. С-400 может использовать так называемые некооперативные методы распознавания целей (НОМЦ), которые позволяют отличить настоящие ракеты от ложных.

Кроме того, С-400 действует в комплексе с "Тором", "Панцирем-С1", для которого разработали специальные дешевые, но эффективные ракеты "Гвозди". Они могут успешно справиться с тем "роем" ракет, с помощью которых шведы обещают уничтожить радар С-400.

Александр ИЛЬИН
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