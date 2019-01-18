Китай строит сразу два стелса с ядерными ракетами

Пекин обгоняет Москву уже технологически

В то время как Россия решила сэкономить на малозаметном бомбардировщике, предпочтя модернизацию советских Ту-22 и Ту-160, Китай финансовых трудностей не испытывает и на данный момент разрабатывает сразу два стелса-ракетоносца.

Как говорится в официальном докладе агентства по противовоздушной обороне США, речь идет о Н-20, который разрабатывает Xian Aircraft Industrial Corporation, а также секретном JH-XX.

H-20, судя по эскизам, сильно напоминает американский B-21, который в перспективе должен заменить сразу и B-21, и B-2. На одном из рисунков, попавших в интернет, H-20 сопровождают два J-20 пятого поколения. Это говорит о том, что они будут эксплуатироваться примерно в одно и то же время. Точно так же, как B-21 и F-35.

По предварительным данным, дальность полета H-20 составит 12 тыс. км, а боевая нагрузка 20 тонн. Очевидно, что Китай создает самолет с оглядкой на "двадцать первый" и использует технологии, которые, возможно, удалось достать из документации B-2.



Что касается JH-XX, то это будет сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. В отличие от H-20, по схеме это не летающее крыло. В какой-то степени самолет представляет собой что-то среднее между F-22 и B-2.

Углы самолета очень плавные, сопла двигателей скрыты, фонарь сливается с фюзеляжем, а воздухозаборники расположены наверху. Все это делает бомбардировщик максимально незаметным для радаров комплексов ПВО. Конечно, он будет уступать в невидимости Н-20, но его козырем будут скорость и крылатые ракеты. Оба самолета получат ядерное вооружение.

По мнению The National Interest, единственное, что может помешать Китаю в создании этих самолетов, – это отсутствие необходимых двигателей. На данный момент Китай постепенно переходит от закупки российских турбин к производству собственных. Но это займет определенное время.