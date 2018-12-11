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Рассекречены новые навороты F-35

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Самолет превратят в летающий компьютер с флешкой

В преддверие принятия на вооружение американского истребителя F-35, который проходит сейчас заключительную стадию испытаний, компания Lockheed Martin периодически приоткрывает завесу над самолетом. До сих пор пилотам запрещено использовать на 100% его возможности, так как машина не принята на вооружение.

На каждый самолет приходится 1,5 тыс. модульных компонентов, включая новые антенны, подвески вооружений и многое другое. Производитель продолжает совершенствовать технологии захвата цели, а также бортовую электронику, которая и так делает истребитель похожим на летающий компьютер.

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По данным NI, Lockheed Martin активно работает с компанией Harris над созданием новых панорамных дисплеев кабины, а также передовых систем памяти и навигационных технологий. Усовершенствованная система памяти (Advanced Memory System, AMS) позволяет сохранить больше данных и при этом получить изображение с большим разрешением.

Последняя версия 3F обеспечит максимально точную и быструю работу системы вооружения самолета. В первую очередь, это касается ракеты AIM-9X.

Фото: flickr.com/National Museum of the U.S. Navy

Объем данных, которые будет обрабатывать самолет, исчисляется не магабайтами, а терабайтами. Модернизация предполагает создание переносных баз данных, которые можно будет снимать с истребителей, словно большую флешку.

F-35 будущего, четвертой версии (Block IV), уже в процессе. Известно, что он сможет взять любые ракеты – американские, израильские, английский, японские. По версии разработчиков, это будет совершенная и максимально универсальная машина. С помощью бомб GBU-54, Small Diameter Bomb II cамолет сможет уничтожать цели в движении. Кроме того, самолет научат видеть комплексы ПРО на земле и предупреждать об этом пилотов еще до того, как F-35 засекут на земле.

Александр ИЛЬИН
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