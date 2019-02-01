Москву обвинили в новом нарушении ракетного договора

Пентагон насчитал у РФ под сотню "запрещенных" ракет

Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые, по мнению Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Информацию об этом власти США распространили среди своих союзников.



Еще три месяца назад военное ведомство США утверждало, что у России в распоряжении имеется три дивизиона с "запрещенными" ракетами. Однако совсем недавно Пентагон "информировал западных союзников о том, что Россия к настоящему времени развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729", сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Неназванные представители Минобороны США утверждают, что к настоящему времени у РФ имеется в общей сложности почти 100 указанных ракет, включая запасные.

Тем временем завтра, 2 февраля, истекает срок ультиматума, который Вашингтон предъявил Москве в связи с якобы имевшими место нарушениями ДРСМД российской стороной. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон заявил, что прогресса в переговорах по ракетному договору нет. Это означает, что США могут в любой момент приостановить обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По сведениям Reuters, официальное заявление Вашингтона, которое может дать старт шестимесячному периоду, предшествующему потенциальному выходу США из договора, последует совсем скоро. Вашингтон может отказаться от планов выйти из договора, если Москва выполнит свои обязательства в течение полугодового срока, отметило агентство.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает соглашение. В начале декабря госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по договору, если Россия в течение 60 дней (до 2 февраля 2019 г.) не вернется к выполнению договоренности. На следующий день президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США выйдут из договора.

Российская сторона утверждает, что размещение вдоль российских границ средств ПРО, которые потенциально можно использовать для обстрела территории предполагаемого противника ракетами "Искандер", является грубым нарушением соглашения. Разработка ракет 9М729 стала ответом на возросшую угрозу со стороны США.