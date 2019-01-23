Минобороны раскрыло дальность запрещенной ракеты

Но на Западе в это не верят

В ходе брифинга, полностью посвященного российской крылатой ракете 9М729, из-за которой США уже абсолютно точно выходят из договора РСМД, были раскрыты ее технические характеристики.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Михаила Матвеевского, дальность ракеты составляет 480 км, то есть даже на 20 км меньше, чем у предыдущей 9М728 или Р-500.

Сама ракета получилась длиннее на 53 см, чем 9М728, так в нем изменено количество боезаряда и размещена дополнительная аппаратура. В связи с этим пришлось доработать пусковую установку, которая, кроме всего прочего, позволяет размещать не две ракеты, а четыре.

Другими словами, 9М729 получила более мощную боевую часть и новый комплекс управления для увеличения точности. Подробные технические характеристики засекречены.

Матвеевский подчеркнул, что в ракету 9М729 заправляется такое же количество топлива, как и в 9М728, к которой у американцев претензий не было. И что для того, чтобы улететь на среднюю дальность, ракете столько топлива просто не хватит.

При этом стартовый и маршевый двигатели с топливной системой у ракеты 9М729 остались такие же, как у 9М728. А как-то дозаправить ракету у военных не получится, так как делается это только в заводских условиях.



Но эти доводы на Западе считают неубедительными. Еще в сентябре 2015 года бывший колумнист The Washington Times, а ныне редактор The Washington Free Beacon Билл Герц написал, что Россия испытала ракету, нарушающую ДРСМД. В своей статье журналист основывался на данных американской разведки.

Последние летные испытания ракеты перед принятием на вооружение прошли 2 сентября 2015 года. Ракета преодолела не запрещенные 300 миль или порядка 482 км. Однако в отделе разведывательной аналитики сообщили, что расчетная дальность полета 9М729 составляет от 300 до 3400 миль или от 480 км до 5500 км, что однозначно нарушает договор. Кроме того, ракета можети быть оснащена ядерной боеголовкой.

Герц припомнил и слова председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, который заявлял, что Москва может выйти из договора РСМД, если в Германию отправят новые ядерные бомбы B-61-12. А это, скорее всего, произойдет.

Зарубежные военные эксперты указывают на сходство 9М729 и "Калибра" мосркого базирования. Они уверяют, что Россия нарочно уменьшила дальность полета на экспортных крылатых ракетах "Club", в то время как "Калибры" могут летать на 2000 км, что и было продемонстрировано в Сирии. Поэтому Матвеевский отдельно остановился на топливных баках ракет 9М728 и 9М729.



