Решение окончательное: США выходят из договора по ракетам

Диалога больше не будет

США уведомили Россию, что решение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) окончательно и не является приглашением к диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

По его словам, Вашингтон сообщил о своем решении РФ по дипломатическим каналам – оно было принято на высшем уровне и является бесповоротным. Это означает, что США в ближайшее время начнут разработку баллистической ракеты средней дальности, которая станет ответом на российскую 9М729. По версии американцев и НАТО, она обладает средней дальностью и запускается из ОТРК "Искандер".

Москва с самого начала отрицала, что 9М729 нарушает договор, и на все требования США уничтожить ракету, в том числе на переговорах в Женеве, отвечала отказом. Как заверил на брифинге глава Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский, в крылатую ракету 9М729 не поместится столько топлива, чтобы дальности ее полета хватило для нарушения договора. При этом заправляется ракета только в заводских условиях, и дозаправка в войсках невозможна.

По мнению экспертов, выход США из ДРСМД спровоцирует очередной виток обострения и гонки вооружений. Вашингтон, несмотря на то что обещал не размещать ракеты средней дальности наземного базирования в Европе, все равно в конечном итоге на это пойдет, так как в США они бесполезны. Ракеты должны стать ответом российским "Искандерам" в Калининградской области, которые, по версии Запада, могут достать до Берлина и даже дальше.

Пока серьезным препятствием является позиция Европы, которая не хочет возвращаться в начало 1980-х, но США постепенно будут гнуть свою линию и в конце концов всеми доступными методами убедят европейцев в необходимости этих ракет якобы для их же безопасности. Выйти из договора РСМД США собираются 2 февраля.

В среду российские военные продемонстрировали ракету 9М729 представителям НАТО и Евросоюза, а также Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и группы стран БРИКС. Мероприятие, на котором присутствовали, кроме представителей СМИ, военные атташе зарубежных стран, прошло в парке "Патриот", где и состоялся брифинг.