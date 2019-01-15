Итоги переговоров в Женеве не устроили американцев

Переговоры, где решалась судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не оправдали надежд США. За океаном женевское совещание назвали "разочаровывающим". Там уверены, что Россия будет и дальше закрывать глаза на соглашение, заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Встреча была разочаровывающей, так как ясно, что Россия продолжает нарушать Договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению", – пояснила Томпсон, которая участвовала в дискуссии.

По ее словам, Штаты четко обозначили свою позицию и озвучили свои условия Москве. Она "должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору". Томпсон отметила, что уже завтра, 16 января, о результатах сегодняшних переговоров узнают партнеры Вашингтона, среди которых она выделила союзников по НАТО.

Сегодня в Женеве РФ и США устроили очную ставку. Там прошли межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Нашу страну представлял замглавы МИД Сергей Рябков. Его оппонентом выступила Андреа Томпсон.

Напомним, в октябре Вашингтон пригрозил расторжением ДРСМД, который был подписан между Россией и Америкой в 1987 году. Вслед за советником по нацбезопасности Джоном Болтоном план США подтвердил и президент Дональд Трамп. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал Вашингтону жесткий ответ.