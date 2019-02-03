Нибиру
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Для сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нашей стране следует пойти на уступки, заявили в Германии.
Ракету 9М729 нужно убрать подальше – за Урал. С таким предложением выступили член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
Размещенные по другую сторону Уральских гор, российские ракеты не смогут "дотянуться" до Европы, что, возможно, поспособствует налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном, пишет газета Frankfurter Allgemeine.
Напомним, ранее американцы обвинили Россию в размещении дополнительного числа 9М729, которые, по их мнению, нарушают ДРСМД. В Минобороны США насчитали около сотни ракет. Об этом Вашингтон сообщил западным союзникам.
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