Никакой логики: НАТО обвинила Россию в развале ракетного договора

Москва, как обычно, оказалась крайней

Вашингтон объявил о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чем нанес ощутимый урон международной безопасности. Тем не менее руководство Североатлантического альянса закрывает глаза на прямые нарушения соглашения властями США и призывает к "сдерживанию российской угрозы". Это противоречит здравому смыслу, считают в Министерстве иностранных дел РФ.



"Развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся, – в том числе для самих союзников США в Европе. В заявлении Совета НАТО отсутствует элементарная логика: из Договора выходят США, а НАТО собирается "сдерживать" Россию",

– говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Слова российских дипломатов стали ответом на опубликованное 1 февраля заявление Совета НАТО, в котором альянс призвал нашу страну "незамедлительно вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению" договора.

"Страны НАТО решительно поддержали вывод Соединенных Штатов о том, что Россия существенным образом нарушает свои обязательства по Договору РСМД. Если Россия не выполнит свои обязательства по Договору РСМД путем поддающегося проверке уничтожения всех своих систем 9M729… до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, она будет нести единоличную ответственность за прекращение действия договора",

– также говорилось в заявлении.

В МИД отметили, что это коммюнике было выпущено еще до того, как Вашингтон уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. Такую поспешность в МИД назвали демонстрацией того, что "в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона, направленную на окончательный слом с огромным трудом создававшейся в течение многих лет системы контроля над вооружениями".





На Смоленской площади также напомнили, что именно Москва все последние годы настойчиво и последовательно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор о сохранении договора. По инициативе нашей страны проводились брифинги и переговоры, тогда как Запад продолжал размещать ракетные установки вдоль российских границ.

"К сожалению, страны альянса оказались не готовы к содержательному диалогу по теме пусковых установок "Мк-41", которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв Договора",

– подчеркивается в комментарии МИД.

В завершение ведомство посоветовало странам НАТО не следовать курсу американской политики, а "руководствоваться коренными интересами безопасности и не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развертывание этого класса ракет".

В декабре прошлого года Вашингтон объявил о том, что через два месяца выйдет из ДРСМД, если Россия не уничтожит ракеты, которые якобы нарушают соглашение. Первого февраля американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США запускают процедуру выхода из Договора РСМД. После этого президент РФ поручил прекратить переговоры по ДРСМД и начать работу над "приземлением "Калибров".