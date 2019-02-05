"Пионер" воскреснет после окончания договора с Вашингтоном

Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вынудит нашу страну создавать новое ракетное вооружение. В его основу могут лечь разработки прежних времен.



В качестве средства сдерживания Москва будет использовать гиперзвуковую ракету средней дальности. Не исключено, что ее разработают на базе ракеты РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО – SS-20 Sabre), снятой с вооружения в СССР в 1988 г. после принятия ДРСМД, полагает военный эксперт Олег Желтоножко.

"Тогда мы наделали их под две тысячи. Это была очень грозная сила. Сейчас у России, конечно, возможности поскромнее. Однако и сегодня мы можем очень быстро наладить производство таких же или похожих ракетных систем – предприятия с необходимой базой и инфраструктурой и документацией у нас остались",

– цитирует специалиста "Московский комсомолец".

Того же мнения придерживается главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. "Что касается новой гиперзвуковой ракеты средней дальности, то тут, скорее всего, имеется в виду возрождение проекта "Пионер" на новом технологическом уровне. Весь научно-технический потенциал для этого у нас сохранен: несмотря на то, что он разрабатывался в советское время – все институты и предприятия, участвовавшие в его создании, базировались в России", – заявил он в интервью РИА "Новости".

Впрочем, Минобороны рассматривает и другие варианты. Так, оборонные предприятия могут модернизировать ракеты "Калибр-НК" морского базирования. При переносе на сушу их дальность составит до 2,6 тыс. километров. Также специалисты говорят о создании новой ракеты на базе 3М22 "Циркон", которая будет совместима с пусковыми установками для "Калибров", передает "Коммерсантъ".

В то же время генерал-лейтенант Евгений Бужинский и член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко говорят о том, что наземная гиперзвуковая ракета средней дальности может быть создана на базе комплекса "Кинжал", сообщает РИА "Новости".

В начале февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на выход США из ДРСМД дал поручение создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр" и запустить "опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности". По мнению экспертов, на эту работу уйдет не меньше года. Между тем на Западе считают, что модернизация "Калибров" потребует от РФ колоссальных вложений и попросту разорит нашу страну.

Что касается ракет "Пионер", то не так давно Китай представил ракеты средней дальности DF-26, которая может достать до американской базы Гуам или уничтожить любой авианосец. По словам экспертов, эти комплексы разработаны на базе советских "Пионеров". Так что старые разработки, судя по всему, можно успешно использовать и сегодня.