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Дальнобойные "Калибры" разорят бюджет

Фото: ITAR-TASS
"Ракета-монстр" не принесет никакого толка, считают на Западе

Новая дальнобойная версия "Калибра" с дальностью до 4 тыс. 500 км получится слишком громоздкой для вооружения большинства российских кораблей, за исключением крейсеров. Но и их придется подвергнуть дорогостоящей модернизации, в которой вряд ли есть какой-то смысл.

К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, а также ряд российских военных экспертов. По их мнению, разработка подобной ракеты не что иное, как признаки советской "гигантомании". И вместо дальнобойных "Калибров" было бы логичнее инвестировать средства в гиперзвуковые "Цирконы".

По мнению военных экспертов "Военно-промышленного курьера" Николая Новичкова и Василия Костина, новая ракета морского базирования с дальностью 4 тыс. 500 км только ослабит ударный потенциал ВМФ РФ, так как потребует время для разработки новой пусковой установки, а также вложения немалых средств, которые можно было бы потратить на обыкновенные и очень эффективные "Калибры".

Чтобы создать крылатую ракету с дальностью до 4 тыс. 500 км, ее необходимо сделать схожей в габаритах с авиационной Х-101, которой вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160М. Это примерно 7,5 м без стартового ускорителя и 0,75 м в диаметре. Кроме того, заявленное увеличение боевой части (БЧ) в два раза также скажется на габаритах.

Фото: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

При этом, как показал боевой опыт, для уничтожения любых целей, кроме, пожалуй, авианосцев, достаточно БЧ 400-500 килограммов. Неслучайно американцы, обладая крупнейшим в мире военным бюджетом, даже не думают увеличивать боевую часть и дальность своих "Томагавков".

Как считают эксперты, в условиях наметившегося сокращения военного бюджета, который изрядно потрепали "Кинжалы", "Авангарды", "Посейдоны" и другие передовые разработки, налаживать серийное производство огромных "Калибров" будет очень накладно. И тем бессмысленнее эта затея, когда уже сформирована Госпрограмма вооружения до 2027 года.

В свое время СССР построил четыре тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144, и только один из них, "Петр Великий", остался на службе. А между тем у США уже около 70 эсминцев "Арли Берк" с "Томагавками".

Александр ИЛЬИН
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