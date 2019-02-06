Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны

Вместо уничтоженного Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Белый дом готов заключить с Кремлем новое соглашение, ограничивающее разработку и применение ракетного оружия. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время оглашения в Конгрессе ежегодного послания "О положении в стране".



По словам американского лидера, его страна была заинтересована в сохранении старого договора. Выйти из него пришлось якобы потому, что "Россия многократно нарушала условия" сделки.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив (к нему) Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить (на такого рода военные разработки) намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций (в этой области)",

– сказал Трамп. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Fox News.

Ранее американские аналитики писали о том, что Вашингтон не устраивает, что Китай, не являясь страной-подписантом ДРСМД, спокойно производит ракеты, которые США не имеют право по своим обязательствам производить. По одной из версий, именно это послужило истинной причиной выхода из договора, а обвинения в адрес России были использованы в качестве удобного предлога, отмечает "Газета.ру".

Окончательный выход США из ракетного договора произойдет не ранее чем через шесть месяцев. Существует некоторая вероятность того, что до того момента странам – производителям ракет удастся договориться о новом соглашении. Но позиция России, Китая и других стран по этому вопросу пока неизвестна.

Выступая в Конгрессе, Трамп также анонсировал разработку новейшей системы противоракетной обороны (ПРО). Он подчеркнул, что в стране проводится масштабное восстановление армии. "В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", – сказал американский лидер. Он добавил, что в 2018 г. бюджет США на оборону составил примерно $700 млрд, а в 2019-м эта цифра вырастет до $716 миллиардов.

Прошлой осенью президент США заявил о том, что США выйдут из ДРСМД. Американская сторона обосновала свое решение тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. РФ неоднократно подчеркивала, что все обвинения являются голословными и что США, размещая системы ПРО вдоль российских границ, сами нарушают условия договора.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на решение США выйти из ДРСМД будет зеркальным: Москва приостанавливает участие в этом соглашении, напоминает РИА ФАН.