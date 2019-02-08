Россия собирается возродить комплекс "Пионер", который сбил с толку противников

В конце 80-х гг. прошлого века летчики ВВС США стали свидетелями загадочного явления, которое сопровождало испытания советских ракет средней дальности. Вокруг места запуска внезапно возникал светящийся купол. Объяснений этому эффекту не найдено до сих пор.



Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс рассказал изданию The Drive, как своими глазами видел странные вещи, происходившие во время советских ракетных испытаний. Его эскадрилья стратегической разведки базировалась на Аляске. Летчики регулярно поднимались в воздух, чтобы следить за испытаниями советских ракет и собирать необходимые сведения. Советский Союз в то время выпускал ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер" по полигону Кура.

По словам Хопкинса, как-то раз осенью 1988 г. он вместе с напарником выполнял полет на борту разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball. В тот вечер на небе практически не было звезд, и даже не светила луна. Сначала все шло по плану, а потом начались странности, рассказал ветеран.

Сначала экипаж заметил нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, двигавшуюся над советской территорией в сторону Тихого океана, передает "Царьград".

"Она охватывала все небо от уровня земли до такого уровня, который мы могли видеть, глядя в передние окна самолета. Она двигалась очень быстро – намного быстрее, чем пересечение воздушного движения – и быстро приблизился к нам. Стена света прошла через нашу траекторию полета и затем продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо",

– рассказал бывший летчик.





Пилоты сначала не поверили своим глазам и подумали, что это галлюцинация, поэтому начали переспрашивать друг друга об увиденном, отмечает "5-й канал".

Примерные расчеты показали, что скорость движения "купола света" составляет около 10 тыс. км/час. О необычном феномене пилоты было доложено руководству. Расследование поручили Отделу иностранных технологий ВВС, но те так и не смогли найти ответ. По одной из гипотез, такой эффект мог быть вызван сгоранием топлива ракеты. По другой – пусковая установка специально издавала такое излучение, чтобы ослепить американские спутники во время старта, сообщает "Свободная пресса".

Ракетные комплексы "Пионер" были приняты на вооружение в 1976 году. Они представляют собой подвижные грунтовые установки с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности 15Ж45. В странах НАТО ракету назвали "Гроза Европы" (SS-20 по официальной классификации).

Комплекс эксплуатировался до 1991 г. и был ликвидированы в соответствии с условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За время испытаний, эксплуатации и ликвидации в течение 15 лет было отстреляно 190 ракет. Все пуски были успешными. При этом вероятность попадания в цель составила 98%.

После того как США в одностороннем порядке заявили о желании выйти из ДРСМД, в России заговорили о необходимости возрождения ракет средней дальности для защиты страны от возможного нападения со стороны стран НАТО. Одним из вариантов является модернизация старых советских ракет "Пионер", которые проявили себя наилучшим образом.