Российские фрегаты получат долгожданные ракеты

Чудо-оружие способно сбивать цели на высоте до 30 километров

На флоте завершены испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса, который установят на борту флагманского фрегата "Адмирал Горшков". После этого корабль наконец-то будет оснащен всем необходимым. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев.



"Завершены государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", – заявил военачальник, выступая на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания (цитируется по "Красной звезде").

Если все пойдет по плану, разработку примут на вооружение в первой половине 2019 года. Ранее ввод в строй зенитно-ракетного комплекса неоднократно сдвигался, из-за чего Военно-морской флот не мог получить в свое распоряжение головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

"Полимент-Редут" сочетает новую радиолокационную систему "Полимент" с комплексом "Редут", в котором реализована возможность вертикального пуска зенитных ракет. Комплекс позволяет использовать ракеты 9М96МД, дальность которых достигает 150 километров. Они могут поразить цели на высоте до 30 километров.





В ноябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о проведении более десяти пусков ракет "Полимент-Редут" по различным типам целей в ходе государственных испытаний на Северном флоте, напоминает РИА "Новости".

Подобным оружием планируется оснастить фрегаты проекта 22350. Первый из них, "Адмирал Горшков", пополнил состав Северного флота в июле 2018 года. Как ожидается, второй корабль этого типа "Адмирал Касатонов" военные моряки получат до конца 2019 года.

"Адмирал Горшков" провел ряд испытательных и учебно-боевых стрельб в Баренцевом и Белом морях. В ходе учений были задействованы ракетное и артиллерийское оружие, в том числе главный ударный комплекс – крылатые ракеты "Калибр", а также комплекс противовоздушной обороны "Полимент-Редут". Последние такие испытания были проведены 7 февраля. Они продемонстрировали высокие тактико-технические характеристики новейших ЗРК, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в Северном флоте.