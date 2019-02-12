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Польша попробует прорвать ракетный щит России

Фото: www.globallookpress.com
Но у них ничего не получится

Польша закупила у Соединенных Штатов 20 ракетных пусковых установок HIMARS. Они будут размещены вдоль границ с Калининградской областью. В случае военного конфликта с Москвой польские ракеты попытаются смять систему противоракетной обороны РФ. Эксперты называют это довольно серьезной угрозой.

HIMARS, или High Mobility Artillery Rocket System, – это, как следует из названия, ракетно-артиллерийская система высокой мобильности. Она представляет собой гибрид реактивной системы залпового огня и оперативно-тактического ракетного комплекса, напоминает "Свободная пресса".

Это сравнительно новое оружие, которое США к тому же начали активно совершенствовать, чтобы нивелировать отставание от России и Китая в области ракетных вооружений.

"Будучи расположенным неподалеку от Калининградской области, оно создаст для российских вооруженных сил дополнительную проблему. И хоть она вполне разрешима, но потребует дополнительных ресурсов для сохранения паритета",

– отмечает военный обозреватель Владимир Тучков.

Комплекс имеет сильные и слабые стороны. Он предназначен для быстрого реагирования на нападение. Трехосное полноприводное колесное шасси HIMARS имеет высокую проходимость и скорость – до 85 км/час. Военно-транспортные самолеты способны одновременно перевозить 4 таких установки, каждая из которых вместе с боекомплектом весит всего 5 тонн.

В борьбе со снижением веса пришлось пожертвовать рядом характеристик, прежде всего залповостью. HIMARS может одновременно выпускать всего 6 реактивных снарядов калибра 227 мм, тогда как российские аналоги "Смерч" и "Торнадо-С" могут выпускать 12 снарядов калибра 300 мм одновременно.

Фото: flickr.com/7th Army Training Command

Установка стреляет управляемыми снарядами GMLRS, полет которых можно направлять при помощи спутниковой системы GPS, а также оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Первые бьют на 80 км, вторые – на 300 километров. Но в отличие от ракет, которые выпускает российский "Искандер", снаряды американской установки летят по предсказуемой траектории. Их легко перехватить средствами ПРО.

По всем остальным характеристикам "Искандер" также на две головы выше противника: вес колесного шасси – 42 т против 11 т, вес полезной нагрузки боевой машины – 20 т против 5 т, вес боевой части ракеты – 480 кг против 160 килограммов.

К тому же двухканальная система управления ракетами HIMARS легко выводится из строя современными средствами радиоэлектронной борьбы, которые имеются в наличии у российской армии и дислоцированы как раз в Калининградской области. К примеру, комплекс РЭБ "Поле-21" способен подавлять приемники спутниковых сигналов в квадрате 150 на 150 километров.

"Массированный обстрел из 20 пусковых установок может стать определенной проблемой и для расположенной в Калининградской области системы ПВО/ПРО... Однако проблема вполне решаемая. При этом следует учесть, что для отражения польской атаки придется зарезервировать дополнительное количество зенитных ракет. А они стоят денег. Причем не только зенитных, но и оперативно-тактических ракет для "Искандера", потому что дополнительные огневые точки противника необходимо будет подавить", – заключил Тучков.

Андрей ФИЛАТОВ
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