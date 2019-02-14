Пентагон разрабатывает защиту от наших сверхзвуковых ракет

Командование авиационных систем ВМС США подписало контракт на модернизацию сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. В нее интегрируют систему сбрасываемых дипольных отражателей. Таким образом, американский "Койот" станет своего рода имитацией российской сверхзвуковой ракеты "Калибр".



Выполнение ответственного задания поручили подразделению инновационных систем компании Northrop Grumman, сообщает издание Jane's 360. Исполнитель должен доработать ракету таким образом, чтобы она обеспечила имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами (в частности, российским "Калибром") на участке отделения последней ступени от предпоследней.

Дипольный противорадарный отражатель, который собираются "прикрутить" к "Койоту", может входить в состав разделяющейся головной части боевой ракеты в качестве ложной цели. Он является одним из средств радиоэлектронного поражения.

В основе ракеты-мишени GQM-163A Coyote лежит твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевой двигатель MARC-R-282. Оружие создано по примеру российской ракеты-мишени MA-31. По сути это советская управляемая сверхзвуковая ракета средней дальности класса "воздух – поверхность" Х-31, у которая удалена самонаводящаяся головная боевая часть и радиовысотомер.

Похоже, в Пентагоне лелеют надежду создать полный аналог "Калибра", чтобы научиться его сбивать. Насколько реально воплотить в жизнь этот замысел, эксперты сказать затрудняются. Ранее представители оборонного ведомства США признавали, что не располагают средствами, которые позволили бы защититься в случае массированного удара "Калибров" по территории Соединенных Штатов или их союзников.

Тем временем в России также не сидят сложа руки. После того как Вашингтон заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Москве задумались о создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования. Для этой цели президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу заняться опытно-конструкторскими работами по модернизации "Калибров".

"Калибр" – российские крылатые ракеты морского базирования, разработанные в ОКБ "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тыс. километров. Ими вооружают надводные и подводные корабли ВМФ. Впервые ракеты были применены в 2015 г., когда корабли Каспийской флотилии выпустили их по объектам террористов в Сирии.