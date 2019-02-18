НАТО подставляет Украину под удар со стороны России

Европолитики предлагают Украине принять участие в создании единой континентальной системы противоракетной обороны. Тем самым страны Европы хотят обезопаситься от возможной агрессии со стороны России. Однако эксперты говорят, что этот шаг будет губительным для Киева: любая провокация со стороны НАТО приведет к тому, что российская армия получит полное право нанести ответный удар по Украине. В этом случае противоракеты Незалежную не спасут.



"Сейчас перед нами перспектива окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если бы мы, с французской и немецкой сторон, предложили бы друзьям в Польше, Латвии и Украине (создать совместный оборонный союз)… мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС", – заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии от ведущей в ЕС "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

Сейчас собственной ПРО у Европы не существует: европейские члены НАТО рассчитывают на американский "зонтик". Развертывание глобальной ПРО позволило США первыми нанести удар по стратегическим, в том числе ядерным, объектам потенциального противника под предлогом упреждения его нападения. Если такое же право хочет выторговать себе ЕС, то России размещение элементов ПРО на Украине категорически невыгодно, отмечает "Свободная пресса".

"То, что мы сейчас наблюдаем в Европе, – истерический всплеск из-за развала американцами ДРСМД. Европейцы начинают понимать, что они очень уязвимы для российских ракет средней дальности. Последствия развертывания Россией таких ракет будут для Европы катастрофическими. Мы сможем достать любые объекты на территории Европы, а европейцы ничего не смогут с этим поделать. Все это Европа, повторюсь, начинает потихоньку осознавать. Поэтому у некоторых активных политиков ЕС и появилась "спасительная" идея – создание собственной европейской ПРО",

– разъяснил суть идеи ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

По его словам, вся эта затея – "маниловщина и фантазерство". "В Европе развито производство локальных систем ПРО, но концепции, научной и технологической базы для создания крупной системы ПРО, как в России и США, у европейцев нет и никогда не было", – отметил Александров.

И уж тем более ему кажется смешной идея привлечь к этому проекту Украину, которая в принципе не способна предоставить никаких ракетных технологий за полным отсутствием таковых. Развитая система ПРО "обойдется им (странам ЕС) в миллиарды евро", а кроме того, "для этого нужны мозги и технологии, которых в Европе нет", отметил эксперт.

Незалежная может пригодиться европейцам только для того, "чтобы максимально приблизить противоракеты к российской границе", полагает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Специалисты говорят о том, что, поскольку Украина вплотную прилегает к российской территории, размещение в Незалежной противоракет позволит США и Европе перехватывать наши ракеты, расположенные в европейской части, еще на траектории взлета. Это дает странам НАТО определенное преимущество. В то же время элементы ПРО на Украине будут крайне уязвимы именно из-за близости размещения к России.

"В случай возникновения военной напряженности между РФ и США, еще предшествующей применению ядерного оружия, эти системы будут нами гарантированно уничтожены. Поэтому с военно-технической точки зрения никакого преимущества в размещении ПРО на украинской территории США получить не могут", – заключил Михаил Александров.