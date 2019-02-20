Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турки отказались от американских ракет

Фото: flickr.com/Mark Holloway
Вашингтон выдвинул неприемлемые условия

Анкару не устраивают предложенные ей условия продажи зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США. Поэтому Турция приняла окончательное решение заменить американские системы ПРО российскими С-400. С таким заявлением выступил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы запрашивали США насчет ЗРК Patriot, ответ получили через 1,5 года. Но то, что содержится в этом предложении и некоторые детали, нас совершенно не устраивают. Переговоры продолжаются, есть темы, которые нужно прояснить",

– заявил чиновники в эфире одного из местных телеканалов. Его цитату приводит РИА "Новости".

По словам Демира, Турция не может себе позволить "принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде".

Ранее представители турецких властей неоднократно указывали на то, что США долго не могли внятно ответить на просьбу о продаже Турции ЗРК Patriot, в то время как взаимодействие с РФ по поводу приобретения ракетной техники и технологий ее производства было быстрым и четким. К тому же российские системы ПРО стоят в три раза дешевле американских, а по всем ключевым параметрам значительно превосходят их.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, Соединенным Штатам рано отчаиваться. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын на днях заявил, что Турция не откажется от покупки российских ЗРК С-400, даже если купит у США комплексы Patriot, поскольку эти темы никак не связаны между собой.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму $3,5 миллиарда. Турция в 2017 г. запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками, но сейчас предложение Вашингтона отклонила. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что американская сторона не может выполнить два основных условия Анкары по приобретению Patriot – предоставление кредита и совместное производство систем.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре. Соглашение стало причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей