Турки отказались от американских ракет

Вашингтон выдвинул неприемлемые условия

Анкару не устраивают предложенные ей условия продажи зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США. Поэтому Турция приняла окончательное решение заменить американские системы ПРО российскими С-400. С таким заявлением выступил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.



"Мы запрашивали США насчет ЗРК Patriot, ответ получили через 1,5 года. Но то, что содержится в этом предложении и некоторые детали, нас совершенно не устраивают. Переговоры продолжаются, есть темы, которые нужно прояснить",

– заявил чиновники в эфире одного из местных телеканалов. Его цитату приводит РИА "Новости".

По словам Демира, Турция не может себе позволить "принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде".

Ранее представители турецких властей неоднократно указывали на то, что США долго не могли внятно ответить на просьбу о продаже Турции ЗРК Patriot, в то время как взаимодействие с РФ по поводу приобретения ракетной техники и технологий ее производства было быстрым и четким. К тому же российские системы ПРО стоят в три раза дешевле американских, а по всем ключевым параметрам значительно превосходят их.

Впрочем, Соединенным Штатам рано отчаиваться. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын на днях заявил, что Турция не откажется от покупки российских ЗРК С-400, даже если купит у США комплексы Patriot, поскольку эти темы никак не связаны между собой.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму $3,5 миллиарда. Турция в 2017 г. запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками, но сейчас предложение Вашингтона отклонила. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что американская сторона не может выполнить два основных условия Анкары по приобретению Patriot – предоставление кредита и совместное производство систем.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре. Соглашение стало причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном.