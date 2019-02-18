Судьба С-400 для Турции решена

Соединенные Штаты уже ни на что не смогут повлиять

До конца этого года Анкара в полном объеме получит все заказанные у Москвы зенитно-ракетные комплексы "Триумф". Попытки Вашингтона помешать этому окончательно провалились. Об этом журналистам рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.



"До конца этого года мы завершим все поставки",

– приводит слова топ-менеджера РИА "Новости".

В Кремле подтвердили, что контракт будет выполнен несмотря ни на что. "Турция уже приняла решение (по С-400), и мы действуем соответствующим образом. Все контракты заключены, обязательства взяты, кредиты предоставлены, платежи произведены", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet.

По его словам, стремление США сорвать поставки вооружение объясняется желанием Вашингтона "получить для себя конкурентные преимущества с помощью правовых или неправовых средств". "Такое давление сейчас оказывается на Турцию. Лишь немногие страны могут проявить устойчивость. Турция – одна из них", – подчеркнул представитель российского лидера.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки, Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре.

Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot. Однако власти Турции отвергли это предложение.