Судьба С-400 для Турции решена

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До конца этого года Анкара в полном объеме получит все заказанные
у Москвы зенитно-ракетные комплексы "Триумф". Попытки Вашингтона
помешать этому окончательно провалились. Об этом журналистам рассказал глава корпорации
"Ростех" Сергей Чемезов.
"До конца этого года мы завершим все поставки",
– приводит слова топ-менеджера РИА "Новости".
В Кремле подтвердили, что контракт будет выполнен несмотря ни на что. "Турция уже приняла решение (по С-400), и мы действуем соответствующим образом. Все контракты заключены, обязательства взяты, кредиты предоставлены, платежи произведены", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet.
По его словам, стремление США сорвать поставки вооружение объясняется желанием Вашингтона "получить для себя конкурентные преимущества с помощью правовых или неправовых средств". "Такое давление сейчас оказывается на Турцию. Лишь немногие страны могут проявить устойчивость. Турция – одна из них", – подчеркнул представитель российского лидера.
Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки, Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре.
Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot. Однако власти Турции отвергли это предложение.
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