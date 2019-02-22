Китайские ракеты нацелились на Россию

Москву ждет поражение в новой большой войне

Армия Поднебесной обладает огромным количеством ракет малой и средней дальности. Большая часть из них представляет непосредственную угрозу для нашей страны. Если между Россией и КНР вспыхнет военный конфликт, то победить в нем у нас не будет ни малейшего шанса, предупредил военный эксперт Павел Фельгенгауэр.



"Нужно учитывать тот факт, что большинство ракет средней дальности Китая создавались именно против таких стран, как Россия. До территории Соединенных Штатов эти китайские ракеты не долетят. Однако в России теперь тоже будет ответ Китаю – наземные ракеты, которые могут быть нацелены на Китай и развернуты, скажем, на востоке европейской части РФ. Хотя формально Россия и Китай – союзники, но отношения очень настороженные",

– цитирует российского обозревателя украинское издание Replyua.net.

По мнению специалиста, для Китая Россия является единственным противником, от которого исходит потенциальная опасность. Поэтому нельзя исключать, что большинство китайских ракет уже наведены или будут наведены в ближайшее время на нашу страну.

В интервью Znak.com Фельгенгауэр развил эту мысль, заявив, что большая война с участием России может вспыхнуть в любой момент, поскольку "противником рассматривается все человечество, за вычетом, наверное, Армении, Казахстана и Белоруссии".

Наиболее вероятен, по мнению эксперта, конфликт с Украиной. "Вхождение Украины в НАТО и в Евросоюз для России абсолютно неприемлемо. У нас, конечно, будут надеяться, что на президентских выборах там придут к власти новые люди, с которыми удастся о чем-то договориться. Но если все-таки не удастся, то Россия вполне готова к ведению большой войны с Украиной", – отметил он.

В случае масштабной войны у нас будет мало шансов одержать в ней победу, ведь "в научно-техническом плане Россия – отсталая страна, чем дальше – тем больше". Несмотря на разработку новых видов вооружения, РФ уступает крупнейшим мировым армиям по уровню боеспособности.

"Истребители у нас летают без радаров с активной фазированной решеткой, потому что сделать ее у нас не получается… У нас нет ударных беспилотников… Радарных спутников-разведчиков тоже нет… Одним словом, отставание нарастает, в том числе потому, что страна попала в изоляцию, а у самих разработать современные технологии не получается", – пессимистически заключил эксперт.