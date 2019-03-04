Пекин направил ракеты на Москву

Его нужно обуздать при помощи "нового ДРСМД"

Власти Германии заявляют о кошмарных последствиях разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его необходимо не только сохранить, но и сделать Китай его полноправным участником, считает глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.



По словам чиновницы, Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. Они развернуты так, что готовы в любой момент нанести удар по нашей стране. Поэтому Москва должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Пекин к участию в соглашении, сказала фон дер Ляйен в интервью журналу Focus.

Главу Минобороны, разумеется, больше заботит не судьба России, а то обстоятельство, что после выхода США из ДРСМД Москва стала разрабатывать ракеты средней дальности, которые несут опасность для стран Евросоюза.

"Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы",

– сказала министр. Она считает необходимым "сместить фокус на Китай", так как от пути развития этой страны будет зависеть, станет ли мир авторитарным, передает Ura.ru.

Единственный способ выстраивания отношений с Пекином — интенсивный диалог, сказала министр. При этом она не уточнила, собираются ли европейские страны ограничивать свое ракетное вооружение и каким образом Европа готова посодействовать распространению действия противоракетного договора на Поднебесную.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991-го соглашение было выполнено: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США – 846. Однако в начале этого года после ряда взаимных обвинений в нарушении договора президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В ответ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на такой шаг.

Спустя несколько дней Трамп, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу, отметил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД, подключив к нему Китай. Идею поддержали европейские союзники американцев: власти Германии призвали Россию, США и ЕС к более активному диалогу на фоне разногласий по противоракетному договору.