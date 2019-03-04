России при этом волноваться не о чем, поскольку она запросто может устранить агрессивные порывы Поднебесной

Москве не страшно оружие Пекина, пусть боятся Вашингтон и безотказные столицы Востока, которые гостеприимны расположили на территории своих стран военные базы США. Такую реакцию вызвало заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен у председателя президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Героя России Сергея Липового.

Напомним, ранее она предупредила об угрозе со стороны КНР и призвала не просто сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого сегодня, 4 марта, Москва официально вышла, но также включить в соглашение Китай. Между тем в Берлине, полагает эксперт, недальновидно испугались "демарша администрации Трампа", который под удар поставил бы всю Европу.

"Теперь Германия предпринимает ряд дипломатических усилий с целью обратить внимание мирового сообщества, в частности Пекина, на необходимость нового соглашения",

– пояснил генерал-майор в интервью "Царьграду".

По мнению эксперта, наша страна может спать спокойно, так как, во-первых, Поднебесная является ее партнером. А во-вторых, российские "Искандеры" запросто перехватят китайские ракеты.

"Беспокоиться должны США",

– заявил собеседник, объявив адресатами "мощи китайских ракет" Японию с Южной Кореей, которые имеют на своей земле военные базы заокеанского оппонента Пекина.