Россия вышла из ракетного договора

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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и
США.
Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что действие документа приостановлено "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору".
В Совете Федерации заявили, что после разрыва ДРСМД Россия не планирует размещать запрещенные договором ракеты у своих границ, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Договор РСМД был заключен между Москвой и Вашингтоном 8 декабря 1987 г. с целью уничтожения комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.
США и РФ неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В конечном итоге Вашингтон объявил в начале февраля о запуске процедуры выхода из договора.
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