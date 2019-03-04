Россия вышла из ракетного договора

Москва официально прекратила соблюдать ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США.



Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что действие документа приостановлено "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору".

В Совете Федерации заявили, что после разрыва ДРСМД Россия не планирует размещать запрещенные договором ракеты у своих границ, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Договор РСМД был заключен между Москвой и Вашингтоном 8 декабря 1987 г. с целью уничтожения комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

США и РФ неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В конечном итоге Вашингтон объявил в начале февраля о запуске процедуры выхода из договора.