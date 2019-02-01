Выходя из ДРСМД, Вашингтон возвращает мир в противостояние держав за военное превосходство

США начинают разрабатывать собственный ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение соглашения и запустит процедуру выхода из него, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Объявляя о своем выходе из ДРСМД, Соединенные Штаты преследуют вполне конкретную цель – измотать Россию экономически путем наращивания гонки вооружений. Однако у Вашингтона ничего не получится, поскольку Москва извлекла из прошлого правильные уроки. Об том заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений. Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными. Это не дешево, но это не разорительно. И мы это уже доказываем на практике",

– сказал Рябков в эфире "России 24".

По мнению дипломата, у Штатов "много особенностей восприятия окружающего мира", в том числе в Вашингтоне считают, что политические проблемы можно разрешить технологическим способом.

"Вот эта идея защитить, как говорит президент (Дональд) Трамп, каждый американский город от потенциальной ракетной атаки – она нерешаема даже при наличии всех тех ресурсов, которые есть у США. Безопасность каждого американского города можно гарантировать путем договоренностей, политических решений, обеспечения стратегической стабильности, надежной системы предварительных уведомлений, недопущений инцидентов, уведомления о пусках… Это то, что предлагает Россия",

– заметил Рябков.

Он сообщил, что в 2018 г. Москва передала американцам "целую серию документов на эту тему".

Также замглавы МИД напомнил, как в прошлогоднем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин послал"убедительный сигнал о том, что мы уже заботимся о нашей безопасности, силы и средства которой разрабатываются и находятся в продвинутой стадии к подготовке к постановке на боевое дежурство". Эти новые вооруженные технологии гарантировано обеспечивают безопасность России в любой ситуации, "независимо от того, что США могут начать предпринимать в этой сфере в обозримой перспективе", отметил дипломат. В качестве примера замглавы министерства назвал авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард".

При этом он подчеркнул, что наша страна никогда не будет идти в авангарде тех, кто начнет накачивать боевые мускулы и кому-то угрожать.

"Мы никогда не будем первыми в раскручивании гонки вооружений и нагнетании напряженности. География развертывания, параметры развертывания – это вопросы к военным планировщикам и верховному главнокомандующему. Я знаю точно, что никому угрожать Россия не будет, Россия будет заниматься сдерживанием потенциальных противников и гарантированием обеспечения собственной безопасности",

– констатировал Рябков.