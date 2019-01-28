У США нашли запрещенную ДРСМД ракету

Обвинения американцев в адрес Москвы служили прикрытием собственной лжи

Вашингтон тщательной скрывает нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), уверены военные эксперты Поднебесной. Не исключено, что претензии к Москве появились не на пустом месте, а на фоне собственного обмана.

Так, американская "суперпушка", которая преодолевает расстояние в 1000 миль, или 1610 км, на самом деле не артиллерийское орудие большой дальности, как ее окрестил министр Марк Эспер. Скорее всего, она представляет собой ракету типа китайской DF-26, а тысячемильная дистанция делает ее оружием средней дальности, что противоречит ДРСМД. Вот поэтому американцы завуалировали настоящее название под "пушку", пишет газета Global Times.

На подобные разговоры экспертов подвигло заявление Вашингтона, будто американцы разрабатывают ту самую "суперпушку", которая может ударить по кораблям в Южно-Китайском море.

В прошлогоднем октябре Белый дом пригрозил расторжением ДРСМД, в котором прописано, что стороны не могут иметь ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Поводом разрыва документа послужил запуск 9М729, которая якобы нарушила условия дальности. В России заявили, что модернизированный вариант ракеты для комплекса "Искандер-М" проделал путь менее 480 км. Штаты подумывают выйти из Договора в феврале.