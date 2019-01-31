Россия и США пускаются в новую гонку вооружений

МИД РФ: США выходят из договора о ликвидации ракет

Американцы приостанавливают свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь это подтвердили и в МИД.

О ходе переговоров, которые, надо сказать, с самого начала зашли в тупик, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине.

"Видимо, это случится в ближайшие выходные", – цитирует РИА "Новости" российского дипломата.

Он добавил, что Москва "продолжит работать над спасением договора. Еще во вторник Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме написал, что в Вашингтоне настроены решительно и приостановят свое участие в ДРСМД уже в эти выходные, а вся процедура выхода из договора займет примерно полгода.

Сомнений, что США это сделают, практически не осталось, так как ни Москва, ни Вашингтон не намерены идти на компромисс. Американцы по-прежнему утверждают, что ракета 9М729 нарушает договор, а ее презентацию назвали "смешной". Россия ни на йоту не сдвинулась со своей позиции, что ракета имеет дальность 480 км и, соответственно, не нарушает ДРСМД.

"К сожалению, продвижения нет", – приводит слова Рябкова сайт телеканала "360". По словам дипломата, США придерживаются жесткой, ультимативной позиции.