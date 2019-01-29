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США нашли новый повод для выхода из договора о ракетах

Фото: www.globallookpress.com
Пентагону не нравятся китайские DF-26 средней дальности

Bloomberg, который редко ошибается, назвал дату выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как и предполагалось ранее, это 2 февраля, то есть срок истечения ультиматума, который США предъявили России. Презентацию российской ракеты 9М729, на которой нельзя было задавать вопросы, американцы назвали "просто смешной", а дальнейшего диалога не предвидится после провала женевских переговоров.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источник в Белом доме, США планируют "приостановить свои обязательства по договору". А полный выход из ДРСМД может занять порядка шести месяцев. Об этом уже якобы уведомлены официальные лица НАТО.

По мнению американских военных экспертов, у США есть еще один повод выйти из ДРСМД – это Китай. Пекин никогда и ни с кем не заключал подобного договора и спокойно делает ракеты средней дальности DF-26, которые напрямую угрожают американским авианосцам, а по некоторым данным, даже базе "Гуам". После выхода из договора США смогут тоже делать ракеты средней дальности, которые, к примеру, разместят на Гуаме или даже в Южной Корее.

Ракета 9М729 может быть лишь предлогом для США, которые постараются вернуть преимущество по ракетам средней дальности. Что касается Китая, то некоторые американские военные и политики прямо высказываются, что Пекин представляет для Вашингтона большую угрозу, чем Москва, которая концентрирует свое внимание на постсоветских территориях.

Накануне китайское государственное телевидение CCTV показало запись запуска DF-26, причем в ролике специально отмечено, что ракета может достичь базы "Гуам". Упоминается и дальность ракеты – от 3 тыс. до 5,7 тыс. километров.

Александр ИЛЬИН
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