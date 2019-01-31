Демократы хотят лишить США упреждающего ядерного удара

Американцы могут решиться права упреждающего ядерного удара, который Вашингтон сейчас оставляет за собой. Сразу два влиятельных сенатора-демократа – представитель комитета по вооруженным силам Адам Смит и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен предложили законопроект, суть которого сводится к отказу США от права первыми использовать ядерное оружие.

К слову, ранее с критикой этой модели выступил российский президент Владимир Путин, который подчеркнул, что у России подобной доктрины нет и Москва может нанести только ответный удар.

По мнению Смита и Уоррен, "упреждающий удар" – это устаревшая и опасная ядерная стратегия, которая может привести к крайне опасным последствиям. Россия неслучайно создала "Посейдон", "Авангард", ракету 9М729 и другое крайне опасное вооружение, так как понимает, что США могут первыми нанести удар.

Разговоры об отмене этой стратегии в Америке идут давно. Поменять ее планировал и Барак Обама, однако его убедили, что это может подорвать уверенность союзников в гарантированной поддержке США, а также подтолкнуть к разработке собственного ядерного оружия.

Кроме того, среди американского истеблишмента популярно мнение, что отказ от "упреждающего удара" ободрит такие страны, как КНДР, Иран, которые будут еще активнее работать над ядерным оружием. А больше других выиграют Россия и Китай, которые поверят в то, что смогут сокрушить США, воспринимая новый законопроект как слабость.

Особенную опасность стратегия США приобретает сегодня, когда Вашингтон уже одной ногой вышел из ДРСМД. Это означает, что через несколько лет американские ракеты средней дальности могут оказаться в Европе, и после очередного обострения отношений России и НАТО в Вашингтоне просто могут решить, что упреждающий удар необходим, так как сохранит Европу от "агрессивных русских".



По словам представителя США в программе глобальной безопасности (UCS Global Security Program), задача американского ядерного оружия – предотвратить ядерную атаку на Соединенные Штаты и их союзников. А любая другая задача, напротив, делает ядерную войну более вероятной.

Как считает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов, предлагаемый законопроект имеет мало отношения к политике нераспространения ядерного оружия и лишь отражает внутреннюю политическую борьбу.

"Демократы пытаются показать, что Трамп такой неуправляемый, агрессивный, надо ограничить его полномочия по возможному использованию стратегического ядерного оружия", – сказал эксперт в эфире НСН.