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США обвиняют Россию в обмане с ракетой

Михаил Матвеевский. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брифинг посчитали "видимостью прозрачности"

Пресс-атташе США в России Андреа Калан не поверила российским военным на вчерашнем брифинге в парке "Патриот", посвященном ракете 9М729. Американский дипломат назвал презентацию ракеты, в ходе которой были названы ее технические характеристики, "видимостью прозрачности"

По ее словам, которые передает ТАСС, брифинг проходил под контролем российских властей, которые позволили Москве изменить технические детали таким образом, чтобы ракета соответствовала договору  о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но это якобы не имеет значения, так как Россия уже испытывала эту ракету на дальность свыше 500 км и уже нарушила ДРСМД.

На брифинге начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Михаил Матвеевский убеждал зарубежных пресс-атташе и журналистов, что в ракету 9М729 заправляется такое же количество топлива, как и в 9М728, которая не вызывала никаких протестов. Однако на Западе посчитали, что русские просто притащили в парк другую ракету.

Фото: www.globallookpress.comРанее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в беседе с госскеретарем США Майком Помпео назвал "недостаточным" брифинг Минобороны и заявил, что показать одну ракету недостаточно. И Россия, по его словам, пока не готова обеспечить полную прозрачность. Видимо, Маас хочет, чтобы Россия пустила инспекторов на арсеналы с ракетами 9М729, и дала возможность разобрать или взять с собой одну из них.


Александр ИЛЬИН
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