Россия и НАТО разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В ответ на его прекращение Североатлантический альянс может выработать меры как военного характера, так и новые инициативы по контролю за вооружениями

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета РФ – НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости. Он заверил, что не станет спекулировать на тему того, каким будет результат этого процесса.

"Сейчас наш фокус заключается в том, чтобы вернуть РФ в соблюдение договора",

– пояснил генсек.

Еще один камень преткновения между НАТО и Россией – конфликт на Украине.

"По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог",

- цитирует генсека НАТО Reuters.

При этом Столтенберг добавил, что встреча все равно была важной и конструктивной. Атмосферу на заседании он назвал профессиональной и открытой. Помимо прочего, он отметил, что НАТО и России нужно продолжить диалог.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО попытается убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД. При этом глава НАТО в очередной раз обвинил Москву в нарушении соглашения. 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД под предлогом невыполнения российской стороной пунктов документа и наличия якобы нарушающей условия документа ракеты 9М729.