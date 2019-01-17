Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"

Вашингтон предоставил Москве сведения своей разведки, согласно которым ракета 9М729 улетела на большее расстояние, чем обозначено в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако российская сторона продолжает отнекиваться и уверяет, что никаких данных не получала, отметила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Они отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию", – заявила она в интервью "Коммерсанту", опровергнув предположение о неминуемой "гибели" договора, поскольку этот вариант больше не интересен Белому дому.

Томпсон заверила, что документ еще можно спасти, уточняет "Царьград". В то же время политик напомнила о 60-дневном ультиматуме своего босса, госсекретаря США Майка Помпео.

"Часы продолжают тикать", – пояснила его заместитель, еще раз назвав дату истечения дня иск, которым объявлено 2 февраля.

Накануне в Женеве она представляла Штаты на межведомственных российско-американских консультациях по ДРСМД. Ее оппонентом выступил замглавы МИД Сергей Рябков. В итоге Вашингтон окрестил дискуссию "разочаровывающей" и призвал Москву уничтожить несоответствующую договору ракетную систему.

В октябре прошлого года Белый дом пригрозил расторжением ДРСМД, в котором прописано, что стороны не могут иметь ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Поводом разрыва документа послужил запуск 9М729, которая якобы нарушила условия дальности. Однако в России утверждают, что модернизированный вариант ракеты для комплекса "Искандер-М" проделал путь менее 480 км.