Россия отказалась показывать США "ракету-нарушитель"

Власти считают, что этот шаг стал бы проявлением излишней прозрачности

Москва не хочет демонстрировать Вашингтону 9М729, чтобы доказать, что эта крылатая ракета наземного базирования соответствует положениям ДРСМД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что это было бы не оправдано "как с политической точки зрения, так и с технической".

Рябков считает, что, показав ракету, Россия создаст нежелательный прецедент на фоне попыток США "просветить" отечественные наработки. Более того, Москва тогда бы проявила полное отсутствие секретности, что уже выходит за рамки договора. При этом политик уточнил, что США не просили показывать 9М729, они потребовали ее уничтожить "проверяемым способом".

Кроме того, Рябков поведал, что еще во время экспертных консультаций Вашингтон предложил, чтобы Москва информировала американцев о сроках и районах испытаний ракеты, а также о том, какие еще системы испытывались на определенном полигоне за указанный период времени.

"Подобные запросы весьма далеко выходят за рамки наших договорных обязательств, хотя мы и без того проявили в диалоге с американцами дополнительную транспарентность сверх требований Договора о РСМД", – рассказал замглавы МИД изданию "КоммерсантЪ".

Вашингтон считает, что Россия скрывает информацию о мощности 9М729 комплекса "Искандер-М". Американцы полагают, что ракета имеет дальность свыше 500 км. В начале декабря США выдвинули России ультиматум о том, чтобы уничтожить или модифицировать ракету. Если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из двустороннего соглашения, которое является системой контроля над вооружением.

Российские власти говорили о том, что готовы пойти на диалог с Соединенными Штатами и продолжат соблюдать договор, когда срок ультиматума закончится. Ведь выход США из ДРСМД ни к чему хорошему не приведет.