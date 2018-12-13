Россия дала США шанс по Договору РСМД

В Москве дипломатично ответили на ультиматум Америки

Два месяца Белый дом отмерил Кремлю, чтобы последний образумился и "вернулся к соблюдению" соглашения, иначе Вашингтон приостановит его действие. Такая постановка вопроса вызвала непонимание с российской стороны.

В частности, МИД РФ смутила формулировка американского шантажа. К примеру, не совсем понятно, что означает "приостановка" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков.

"Договор в настоящее время можно, по большому счету, лишь откровенно нарушить. Прежде всего, производством и развертыванием запрещенных классов ракет. Так что здесь к американской стороне остаются вопросы", – пояснил замминистра в ответе СМИ, который опубликован на официальном сайте МИД.

Там же говорится, что Москва принимает во внимание желание США расторгнуть Договор. В то же время она открыта для диалога, несмотря на то что Вашингтон позиционирует свое решение как "окончательное и не подлежащее пересмотру".

"Оставляем, тем не менее, со своей стороны открытой дверь для предметного, конструктивного и нацеленного на взаимоприемлемые результаты диалога по поиску путей сохранения ДРСМД", – прокомментировал высокопоставленный дипломат, добавив, что США придется считаться с интересами РФ. Однако пока заокеанскому государству равноправие не по душе.

Между тем, по словам Рябкова, поступок Соединенных Штатов не имеет юридической силы.

"Решение США о приостановлении выполнения своих обязательств по договору ничтожно с правовой точки зрения. Таким образом, по истечении заявленного американской стороной двухмесячного срока никаких юридических последствий не наступит и договор продолжит действовать", – заключил заместитель министра.



Напомним, 4 декабря США предъявили нашей стране ультиматум. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон полностью снимет с себя обязательства по соглашению, если в течение 60 дней Москва не начнет исполнять его требования.

Договор РСМД Америка и СССР подписали более 30 лет назад, в 1987 году. В документе прописан отказ от ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тыс. 500 километров. Штаты пригрозили России его расторжением, обвинив ее в нарушении условий.

