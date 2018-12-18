Президент обозначил основные задачи Вооруженных сил

Цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизацию и беспилотники сделают приоритетными направлениями в развитии российских вооруженных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Главной же задачей же Вооруженных сил РФ на следующий год станет укрепление боевого потенциала "ядерной триады".

"На очереди серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", – цитирует президента РИА "Новости".

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу рассказал о готовящихся учениях стратегических ядерных сил "Гром", а также состоявшемся в ноябре групповом пуске ракет Х-101 с Ту-160. Двенадцать ракет успешно поразили цели на полигоне "Пембой" за Полярным кругом. До этого военные демонстрировали лишь одиночные пуски Х-101, которые, как известно, оснащаются термоядерными боеголовками и превращаются в Х-102.

Что касается других задач, то Владимир Путин также отметил важность совершенствования системы управления вооруженными силами, так как зачастую военные успехи решают секунды.



"Для этого нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных", – сказал президент.

Кроме того, глава государства в очередной раз напомнил, что американские средства ПРО угрожают безопасности России, а выход США из ДРСМД только усугубит ситуацию. При этом Путин отверг обвинения Запада, что новые российские ракеты этот договор нарушают.