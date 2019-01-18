Наша страна должна сделать первый шаг, считают немцы

Москва может и должна спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого собрался выходить Вашингтон. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, именно наша страна нарушает ракетное соглашение.



"Считаем, что Россия может спасти этот договор, и не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть ракета, этот договор нарушающая, и она должна быть ликвидирована", – сказал дипломат по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве (цитируется по ТАСС).

По словам Мааса, Германия крайне заинтересована в сохранении договора, поскольку "он 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и является краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности".

"Соглашение касается интересов безопасности самым фундаментальным образом, поэтому федеральное правительство (Германии) делает все, чтобы у этого договора было будущее. Мы видим, что ведутся переговоры, что российская сторона готова продолжать эти переговоры, чтобы использовать оставшееся время для того, чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию, внести свой вклад в то, чтобы ДРСМД был сохранен", – сказал руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

На эту весну в Берлине намечено проведение международной конференции по контролю над новыми видами вооружений. Хайко Маас пригласил Сергея Лаврова поучаствовать в ней. По его словам, "этот вопрос международной повестки дня слишком редко обсуждался в прошлом".

"Надеюсь, что участие будет широким и будет возможно обсудить все автономные системы вооружений, роботов-убийц, которые были разработаны за последние годы и которые не подлежат достаточному международному контролю и международным правилам", – отметил немецкий дипломат.

Ранее власти США заявили о том, что в начале февраля Вашингтон приостановит свое участие в ДРСМД. Очные переговоры о сохранении соглашения, которые прошли на этой неделе, не дали никакого результата. Страны обвиняют друг друга в нарушении норм соглашения и снимают с себя всякую ответственность за его дальнейшее выполнение.