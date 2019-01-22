Американцы признались в срыве ДРСМД
Действия властей США спровоцировали Россию на отступление от
строгого следования нормам Договора о сокращении ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД). Такое мнение содержится в материале, опубликованном в
американском журнале The Nation.
Большинство политиков и СМИ в Соединенных Штатах всю ответственность за прекращение договора однозначно возлагают на Россию. В вину нашей стране, в частности, ставится разработка и испытание ракеты 9М729, которая способна нести ядерные боеголовки и которая якобы испытывалась на дистанции от 500 до 5 тыс. 500 км, что противоречит ДРСМД.
Однако в публикации The Nation отмечается, что многие издания слишком однобоко изложили суть проблемы. Так, они ничего не рассказали своим читателям об американской системе противоракетной обороны "Иджис", которую сейчас активно размещают в Польше и Румынии. Пусковые установки этой системы можно заряжать боевыми ракетами средней и меньшей дальности. Таким образом, установка подобных агрегатов прямо нарушает ракетный договор.
Система "Иджис" состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из 64 контейнеров с ракетами, которые группируются в восемь стандартных модулей. Эти стандартные контейнеры и модули спроектированы для пуска противовоздушных, противоракетных и крылатых ракет. По мнению американских военных, "Иджис" не противоречит ДРСМД, потому что у этой системы нет "программного обеспечения, аппаратных средств управления огнем, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры", необходимой для запуска атакующих крылатых ракет.
Однако в общедоступном докладе Пентагона говорится о том, что совсем незначительные модификации могут в короткие сроки превратить "Иджис" в систему, способную запускать ракеты и почти не уступающую российской 9М729, напоминают авторы The Nation. К тому же радары этой установки не пригодны для отслеживания баллистических ракет дальнего радиуса действия. Следовательно, система изначально "затачивалась" под средние и малые дистанции.
Издание приводит точку зрения Москвы на проблему. Российские представители ранее неоднократно заявляли, что именно размещение системы "Иджис" фактически стало подготовкой к нарушению ДРСМД со стороны США. Для соблюдения ракетного паритета российской стороне и пришлось срочно разрабатывать 9М729.
Возможно, Россия и нарушила положения договора, говорится в статье, однако американским политикам, экспертам и журналистам следует задаться вопросом, не мог ли Вашингтон сделать что-то такое, что спровоцировало Москву на ответные действия. Ответ на этот вопрос поможет сторонам найти выход из сложившейся политической напряженности.
В конце прошлого года власти США заявили о том, что в начале февраля Вашингтон приостановит свое участие в ДРСМД. Очные переговоры о сохранении соглашения, которые прошли на этой неделе, не дали никакого результата. Страны обвиняют друг друга в нарушении норм соглашения и снимают с себя всякую ответственность за его дальнейшее выполнение.
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